Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом

Премьер Японии запланировал посетить Южную Корею с двухдневным визитом
Фото: Toru Hanai - Pool/Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье планирует прибыть в Южную Корею с двухдневным визитом и встретиться с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, сообщает Kyodo.

"Будет хорошая возможность откровенно обменяться мнениями о путях развития двусторонних отношений и о быстро меняющейся международной обстановке", - заявил Кисида журналистам.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что предстоящий визит Кисиды является признаком постепенного "потепления в двусторонних отношениях".

Япония Фумио Кисида Южная Корея Юн Сок Ель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолеты ВКС России эвакуировали из Судана российских дипломатов, граждан РФ и СНГ

Аэропорт сирийского Алеппо приостановил работу из-за ракетной атаки

Военные США сообщили об аэростате, пролетевшем над Гавайскими островами

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

В ряде европейских стран прошли первомайские демонстрации

Что произошло за день: понедельник, 1 мая

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры

Противоборствующие стороны в Судане согласились на переговоры

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN

Турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

В штате Нью-Йорк более 3 тыс. единиц оружия сдали по программе обмена на подарочные карты

Стороны конфликта в Судане обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });