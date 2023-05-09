Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В Турции сообщили, что коридор для вывоза сельхозпродукции с Украины вновь действует

В Турции сообщили, что коридор для вывоза сельхозпродукции с Украины вновь действует
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр возобновил инспекции судов, идущих с Украины с сельхозпродукцией в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщает во вторник Sabah.

Соответствующая информация ранее стала известна турецким СМИ от Минобороны Турции.

Как напоминает издание, в ООН накануне сообщали, что в воскресенье и понедельник инспекций судов не проводилось.

Между тем в турецком Минобороны подтвердили, что 10-11 мая Турция, РФ, Украина и ООН проведут переговоры по тематике "зерновой сделки".

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля прошлого года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен, заявил.

Турция Украины ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 9 мая

Лондон может поставить Киеву ракеты большой дальности

ВВС Израиля атаковали объекты "Исламского джихада" в секторе Газа

Канада высылает китайского дипломата

Канада высылает китайского дипломата

США перебросили в Эстонию истребители F-22

США перебросили в Эстонию истребители F-22

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Иран заявил о готовности оснастить сирийскую армию современным оружием

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Президент Таджикистана отправился в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });