ЕС организовал воздушный мост для гуманитарной помощи Судану

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) сообщила в среду о запуске воздушного моста для доставки в Судан критически важных грузов своим гуманитарным партнерам, работающим в обстановке острого военного конфликта в стране.

"30 тонн предметов первой необходимости, включая питьевую воду, средства санитарии и гигиены, а также оборудование для укрытий, были перевезены со складов ООН в Дубае в Порт-Судан. По прибытии они были переданы представителям ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В Еврокомиссии объяснили, что гуманитарный воздушный мост организован в рамках Европейского потенциала гуманитарного реагирования - "инструмента, предназначенного для заполнения пробелов в гуманитарном реагировании на стихийные бедствия и техногенные катастрофы".

В Брюсселе напомнили, что ЕС уже выделил 200 тыс. евро для немедленной поддержки населения и оказания первой помощи получившим ранения или подвергающимся высокому риску в столице - Хартуме - и других районах, пострадавших от продолжающегося насилия.

Это финансирование добавлено к 73 млн евро, уже выделенным Судану в 2023 году на гуманитарную помощь, уточняют в Еврокомиссии.

15 апреля в Хартуме и некоторых других городах Судана вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде столицы. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.