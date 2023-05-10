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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Индийский премьер-министр посетит США с официальным визитом 22 июня

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Вашингтон 22 июня, где обсудит с президентом США Джо Байденом проблемы, с которыми сталкиваются две страны, сообщается на сайте Белого дома в среду.

Отмечается, что визит, по мнению Белого дома, позволит продемонстрировать приверженность двух стран свободному, открытому и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону, а также решимость в углублении партнерства в сфере стратегических технологий.

Лидеры двух стран обсудят пути расширения образовательных обменов и гуманитарных связей, а также совместную работу по борьбе с общими вызовами, такими как изменение климата и безопасность в сфере здравоохранения.

США Индия Джо Байден Нарендра Моди
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