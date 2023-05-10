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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В НАТО заявили о подготовке к масштабным оборонительным операциям на своей территории

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Новые региональные планы НАТО потребуют такого совершенствования структур командования и контроля, которое переориентирует альянс на масштабные операции на своей территории, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

"Наши региональные планы географически ориентированы, чтобы защищать специфические зоны территории НАТО. Они совмещают национальные оборонные планы стран, находящихся на передовой линии, с планами НАТО, оптимизируя тем самым способность альянса перемещать свои силы в нужный момент в нужное место", - сказал американский генерал в среду на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран организации.

Это изменение, по его словам, "превратит альянс, который был ориентирован на операции по управлению кризисами вне зон НАТО, в альянс, приспособленный к военным действиям крупного масштаба и к обороне каждого квадратного сантиметра своей территории".

"Это то, чего требует от нас новая реальность", - подчеркнул верховный главнокомандующий европейскими силами НАТО.

НАТО
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