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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Трамп высказался за скорейшее урегулирование украинского конфликта

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN заявил о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса.

Он отметил, что в настоящее время вопрос стоит не в том, кто одержит победу, "я рассуждаю с точки зрения урегулирования", сказал он.

По его словам, он, будучи президентом "сделал бы это в течение 24 часов", встретившись с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Одновременно Трамп обвинил администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена в том, что она поставляет Киеву слишком много оружия.

"Мы отдали так много, что у нас не осталось боеприпасов для себя" - заявил Трамп.

Дональд Трамп США
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