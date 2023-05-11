КПП на границе Белоруссии и Литвы возобновил работу после пожара

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что возобновился пропуск транспорта через КПП Мядининкай - Каменный Лог на границе с Литвой. 10 мая КПП закрывался из-за пожара на литовской стороне.

"По состоянию на 10.00 более 330 грузовиков ожидают въезда в ЕС перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог), где вчера около 15 часов произошло возгорание административного здания. Сопредельная сторона возобновила пропуск легковых авто в 18.00, грузовых - в 22.00", - уточнили в белорусском пограничном ведомстве.

Днем ранее Госпогранкомитет сообщал, что на литовской стороне КПП днем загорелось одно из административных зданий контрольных служб.

Пограничный пункт обслуживает грузовой, легковой транспорт, а также пассажирские автобусы.