JD.com вернулся на прибыльный уровень в I квартале

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер JD.com вернулся на прибыльный уровень в первом квартале 2023 года, выручка превзошла ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 6,26 млрд юаней ($912 млн), или 3,93 юаня на американскую депозитарную акцию (ADS), по сравнению с убытком в 2,99 млрд юаней, или 1,92 юаня на ADS, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль в расчете на ADS выросла до 4,76 юаня с 2,53 юаня годом ранее.

Выручка увеличилась на 1,4% и достигла 242,96 млрд юаней на фоне привлечения рекордного числа сторонних продавцов на платформу компании. В том числе доход от оказания услуг подскочил на 34,5% – до 47,39 млрд юаней, от продажи товаров снизился на 4,3% и составил 195,56 млрд юаней.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в расчете на ADS на уровне 3,53 юаня при выручке в 240,81 млрд юаней.

Операционная прибыль компании в прошедшем квартале составила 6,4 млрд юаней против 2,4 млрд юаней годом ранее.

Главный финансовый директор Сэнди Сюй также указала на позитивные финансовые и операционные тенденции во втором квартале. Кроме того, она станет новым главным исполнительным директором компании. Нынешний CEO Лэй Сюй покинет свой пост в июне по личным причинам, сообщил ритейлер.

ADS JD.com дорожают на 3,9% в ходе предварительных торгов в четверг.

Котировки акций ритейлера по итогам торгов в Гонконге снизились на 0,4%. За последний год рыночная стоимость компании упала на 29,7%, в то время как гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавил 1,9%.