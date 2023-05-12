Пентагон решил усилить военное присутствие в Персидском заливе из-за действий Ирана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пентагон позже в пятницу объявит о ряде шагов, направленных на наращивание военного присутствия США в регионе Персидского залива. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Пентагон усилит военное присутствие в районе Персидского залива", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он отметил, что такое решение принято из-за "неоднократных угроз со стороны Ирана в отношении коммерческих судов".

При этом Кирби указал, что США не стремятся к конфликту или эскалации в отношениях с Тегераном.

В начале мая Иран задержал нефтяной танкер под флагом Панамы в Ормузском проливе, в конце апреля – нефтеналивной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Оба задержанных танкера стоят на якоре у побережья портового города Бендер-Аббас.