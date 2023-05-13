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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В Белоруссии объяснили, с чем связано введение контроля на границе с РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В парламенте Белоруссии заявили, что недавнее введение контроля на границе с Россией связано с необходимостью перекрыть нелегальные каналы поставок оружия и боеприпасов.

"Нам нужно усиливать безопасность нашего государства. Что мы и сделали, укрепив южные границы, чтобы оттуда - из этой "серой зоны" - не было перекачки оружия и боеприпасов на территорию нашей страны. От этого оружия ведь может быть и побочный эффект - разгул уголовщины. Усилили и пограничный контроль с Российской Федерацией, потому что и через РФ к нам могут попадать не только психотропы, наркотики, но и оружие", - заявил зампред постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Олег Дьяченко в субботу в эфире "Альфа Радио".

Он отметил, что "идет эскалация конфликта, (...) она уже выходит за пределы этой зоны специальной военной операции, переносится на сугубо российские регионы". "В этом отношении надо понимать, что конфликт закончится не сегодня, что он имеет перспективы для дальнейшего развития, что будет идти не один год", - предположил Дьяченко.

В начале мая в Госпогранкомитете Белоруссии заявили о начале мониторинга органами пограничной службы обстановки на белорусско-российском участке границы, с проверками в отношении лиц и транспорта.

Белоруссия РФ Олег Дьяченко
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