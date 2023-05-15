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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:41

В Финляндии начались масштабные военные учения

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия из двух крупных военных учений.

"В начавшихся в понедельник учениях Lightning Strike 23 и в маневрах Northern Forest 23, которые начнутся через две недели, примут участие около 8 тыс. военнослужащих, в том числе более тысячи из них – военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии", - сообщило агентство новостей Финляндии STT.

Помимо сухопутных войск Сил обороны, в учениях будут участвовать военнослужащие Военно-воздушных сил и силы Пограничной охраны Финляндии.

Вооружение иностранных военнослужащих представлено, в частности, британскими боевыми машинами пехоты Warrior и шведскими БМП CV90, а также американскими реактивными системами залпового огня MLRS.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО.

Финляндия НАТО
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