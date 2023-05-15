ВВП Грузии в I квартале вырос на 7,2%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экономический рост в Грузии в первом квартале 2023 года составил 7,2%, сообщила Национальная служба статистики (Грузстат).

В марте 2023 года по сравнению с мартом предыдущего года ВВП вырос на 7,3%. Этому способствовал рост в таких отраслях, как строительство, финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, торговля.

Тенденция к снижению добавленной стоимости наблюдалась в обрабатывающей промышленности, энергетике и секторе недвижимости.

В 2022 году ВВП Грузии вырос на 10,1%.

В бюджет Грузии на 2023 год заложен прогноз экономического роста на 5%. МВФ ожидает рост ВВП Грузии в 2023 году на 5%, Всемирный банк - на 4,4%, Азиатский банк развития (АБР) - на 4,5%.