Боррель заверил, что не критикует власти Индии за покупку российской нефти

Тем не менее он продолжает считать проблемой экспорт Индией в ЕС переработанной нефти из РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не осуждает власти Индии за то, что в их стране покупают и перерабатывают российскую нефть, однако вновь отметил, что считает проблемой экспорт такой продукции в Европу.

"Я не критикую индийские власти и индийские нефтеперерабатывающие компании", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель пояснил, что приветствует то, что Индии удается закупать российскую нефть по низким ценам, так как это, по его словам, лишает Москву части доходов.

При этом Боррель подчеркнул, что Индия за последнее время нарастила в семь раз экспорт переработанной нефти из Индии в ЕС.

"Мы должны изучить эту ситуацию, посмотреть, что с этим можно сделать", - предупредил дипломат.

Споры вокруг данной темы между Дели и Боррелем начались ранее в мае. Так, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что не понимает, на каком основании его страну обвиняют в помощи в обходе европейских антироссийских санкций. Он напомнил, что по установленным самим ЕС правилам, "если российская нефть существенно перерабатывается, то ее дальше уже не считают российской".

Ранее Боррель заявил газете Financial Times, что Европейский союз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо.

По его словам, Брюссель осведомлен о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, а затем перерабатывают ее в топливо для продажи в Европе.

"Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал тогда Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала специальной военной операции на Украине. Индийские НПЗ получают большую прибыль, покупая нефть со значительной скидкой и продавая нефтепродукты по полной цене в Европу. Такая торговля является законной с точки зрения санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против России были введены более жесткие санкции.

Между тем существующие санкции, в том числе в отношении Ирана и Венесуэлы, в целом признают, что после переработки нефть больше не определяется как полученная из страны, в которой она была добыта. Индийские НПЗ, например, используют для переработки нефть из разных стран, включая Россию, что затрудняет определение точного происхождения отдельного барреля дизельного топлива или бензина.