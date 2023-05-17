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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Премьер-министр Молдавии заявил о нарушениях на выборах главы Гагаузии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В ходе выборов главы (башкана) Гагаузской автономии были выявлены проблемы и нарушения, они задокументированы и будут переданы в суд, заявил на заседании правительства премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

"Башкан Гагаузии должен быть избран согласно законодательству Республики Молдова и законодательству автономии. Так и будет. Поэтому призываю всех к спокойствию, пусть государственные учреждения делают свою работу, каждый на своем уровне. Проблемы и нарушения были задокументированы и будут представлены в судебную инстанцию, которая должна вынести решение", - сказал он.

По словам премьера, Кишинев продолжит работать с автономией, со всеми избранными лицами, которые представляют интересы молдавских граждан.

"Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют иные интересы. И всякий раз, когда мы будем фиксировать, что кто-то пытается уйти от повестки в интересах граждан, правоохранительные органы будут действовать соответствующим образом", - добавил он.

Он сообщил, что пригласил на встречу 17 мая председателей районов, действующего башкана Гагаузии, мэров Кишинева и Бельц.

Накануне ЦИК Гагаузии утвердил результаты выборов башкана автономии. По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Депутаты гагаузского парламента собирались на экстренное заседание после того, как оперативники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски в ЦИК Гагаузии в связи с "незаконным финансированием избирательной кампании".

При обыске были изъяты документы и избирательные списки.

"НЦБК и Национальный инспекторат расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры изымает списки избирателей из здания суда Комрата. Правоохранители подозревают, что в списки избирателей были включены умершие граждане, а также те, кто находится за пределами страны, от имени которых проголосовали третьи лица", - сообщил НЦБК.

Молдавия Гагаузия Дорин Речан
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