Премьер Австралии отменил саммит QUAD в связи с тем, что Байден не примет в нем участие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что запланированная на следующую неделю встреча Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее с лидерами США, Японии и Индии в Сиднее отменена, передает австралийский телеканал ABC.

"Премьер Албаниз подтвердил, что встреча лидеров QUAD в Сиднее на следующей неделе не состоится после отмены визита в Австралию президента США Джо Байдена ", - сообщил телеканал.

По словам Албаниза, лидеры QUAD предпримут попытку провести встречу в эти выходные в Японии в кулуарах предстоящего саммита G7 в Хиросиме.

"Все четыре лидера - президент Байден, премьер-министр (Японии Фумио - ИФ) Кисида, премьер-министр (Индии Нарендра - ИФ) Моди и я - будем на саммите G7 в Хиросиме в субботу и воскресенье. Мы попытаемся собраться вместе", - сказал Албаниз.

Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден отменил запланированные визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

Изначально Байден после саммита "семерки" должен был посетить Папуа-Новую Гвинею, а 24 мая принять участие в саммите США, Австралии, Индии и Японии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее.