Китайского экс-разработчика Apple обвинили в краже данных в сфере беспилотного транспорта

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американские власти предъявили обвинения бывшему разработчику Apple Inc., гражданину КНР Ван Вэйбао в связи с предполагаемым хищением информации, представляющей коммерческую тайну, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Ван Вэйбао покинул Apple в апреле 2018 года. В июне того же года власти провели обыск по месту его проживания в Калифорнии и обнаружили большие объемы данных из Apple. В тот же день разработчик вылетел в КНР без обратного билета, хотя в ходе обыска утверждал, что не намерен покидать Штаты, говорится в обвинении.

В ноябре 2017 года Ван Вэйбао принял предложение о работе в американском подразделении компании, предположительно разрабатывавшем беспилотные автомобили, с головным офисом в Китае.

Ван Вэйбао инкриминируется хищение "тысяч документов, содержащих исходный код для программного и аппаратного обеспечения, связанного с технологиями Apple в области беспилотного транспорта".