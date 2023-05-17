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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Поставки смартфонов в Китае в I квартале упали до минимума за десятилетие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в Китае в первом квартале упали на 11% относительно того же периода прошлого года – до 67,6 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

Это самый низкий показатель с января-марта 2013 года.

Согласно расчетам другой исследовательской компании – Counterpoint Research, продажи снизились на 5% – до минимума с первого квартала 2014 года, сообщает South China Morning Post без указания объема в штуках.

"Экономическая активность восстановилась после ослабления антиковидных ограничений, но не дала какого-либо существенного толчка спросу на смартфоны", - заявил аналитик Canalys Лукас Чжун. Он отметил, что китайский рынок продемонстрировал двухзначные темпы падения продаж пятый квартал подряд.

Одним из немногочисленных исключений из общей тенденции стала американская Apple Inc., которая увеличила поставки в минувшем квартале на 6%, до 13,3 млн телефонов, в том числе благодаря снижению цен на iPhone в феврале. В результате доля компании на китайском рынке поднялась почти до 20%, что является максимумом с 2014 года.

Второе место занимает китайская OPPO (включая бренд OnePlus) с долей в 19%, продажи которой в январе-марте составили 12,6 млн единиц. Также в топ-5 входят местные компании vivo, Honor и Xiaomi.

Китай
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