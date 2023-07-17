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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Байден пригласил Нетаньяху в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пригласил его посетить Америку, пишет The Hill со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера.

"Приглашение было направлено в ходе теплого и продолжительного телефонного разговора", - отметили в канцелярии.

Нетаньяху принял предложение Байдена.

При этом в канцелярии не сообщили, где именно запланирована встреча: в Белом доме в Вашингтоне или же в другом городе в США. Jerusalem Post пишет, что лидеры могут провести переговоры на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке осенью.

Это первый разговор Байдена и Нетаньяху по телефону за четыре месяца. Jerusalem Post напоминает, что Байден дважды отказывался принять Нетаньяху в Белом доме. Отношения между политиками осложнились из-за негативного отношения Байдена к судебной реформе, которую проводит правительство Израиля, пишет издание. Также у лидеров есть разногласия в оценке эффективности попыток уговорить Иран отказаться от создания ядерного оружия.

Телефонная беседа Байдена и Нетаньяху состоялась накануне визита президента Израиля Ицхак Герцога в Вашингтон. Там он должен выступить перед обеими палатами Конгресса с речью по случаю 75-лет существования двусторонних отношений между странами.

В конце июня газета The Times of Israel отмечала, что Байден "публично держал Нетаньяху на расстоянии вытянутой руки; в марте он заявил, что премьер не будет приглашен в ближайшее время в контексте протестов в Израиле против планов правительства перестроить судебную систему". Кроме того, США уже открыто вступили против расширения Тель-Авивом строительства в израильских поселениях на западном берегу Иордана.

Джо Байден Ицхак Герцог ООН США Израиль Биньямин Нетаньяху
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