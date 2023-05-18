Лукашенко не верит в возможность украинского контрнаступления

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически относится к разговорам о предстоящем украинском контрнаступлении, подозревает, что речь идет о дезинформации, передает "БелТА".

"Самая большая дезинформация - этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может", - сказал он на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

"Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", - сказал глава государства.

Лукашенко допускает, что речь идет о дезинформации.

"В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву", - заявил президент Белоруссии.