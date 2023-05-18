Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Лукашенко не верит в возможность украинского контрнаступления

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически относится к разговорам о предстоящем украинском контрнаступлении, подозревает, что речь идет о дезинформации, передает "БелТА".

"Самая большая дезинформация - этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может", - сказал он на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.

"Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", - сказал глава государства.

Лукашенко допускает, что речь идет о дезинформации.

"В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко ОДКБ Белоруссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Ветрогенерация в Европе накануне возросла до максимума за месяц

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Американский штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });