Лукашенко убежден, что Киев взорвал Каховскую ГЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы дезавуировать свои потери при попытке контрнаступления, сообщает госагентство БелТА.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?" - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а про то (потери при попытке украинского контрнаступления - "ИФ") никто не говорит. А это же все видно", - отметил белорусский президент.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США - обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" - отметил Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что контрнаступление было "большой дезинформацией" со стороны Украины.

"Никакого "контрнаступа" нет и быть не может. (...) И самое главное - четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение (западные страны - "ИФ"), сели и думают, а что делать дальше", - сказал он.

Лукашенко выразил убеждение, что иного пути, кроме как переговоры, нет, и, по его словам, это позиция и президента России. "Мир и только мир. (...) Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже", - резюмировал белорусский президент.