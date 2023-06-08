Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Лукашенко убежден, что Киев взорвал Каховскую ГЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы дезавуировать свои потери при попытке контрнаступления, сообщает госагентство БелТА.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?" - сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ.

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тыс. человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а про то (потери при попытке украинского контрнаступления - "ИФ") никто не говорит. А это же все видно", - отметил белорусский президент.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США - обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" - отметил Лукашенко.

В миреЛукашенко не верит в возможность украинского контрнаступленияЧитать подробнее

Вместе с тем он подчеркнул, что контрнаступление было "большой дезинформацией" со стороны Украины.

"Никакого "контрнаступа" нет и быть не может. (...) И самое главное - четвертый-пятый день тишина. О чем это говорит? Потерпели серьезное поражение (западные страны - "ИФ"), сели и думают, а что делать дальше", - сказал он.

Лукашенко выразил убеждение, что иного пути, кроме как переговоры, нет, и, по его словам, это позиция и президента России. "Мир и только мир. (...) Поэтому надо договариваться, пока это возможно. Дальше будет хуже", - резюмировал белорусский президент.

Александр Лукашенко Украина Белоруссия Каховская ГЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие

Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие
Военная операция на Украине

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Президент Южной Кореи заявил о "тотальной войне" в сфере производства полупроводников

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Что случилось этой ночью: четверг, 8 июня

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали после внезапного повышения ставки Банка Канады

Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков

Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков

Что произошло за день: среда, 7 июня

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Самолеты РФ и Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });