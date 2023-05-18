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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Материнская компания Royal Mail завершила 2023 фингод с убытком

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - International Distributions Services (IDS), материнская структура почтовой службы Великобритании Royal Mail, завершила 2023 финансовый год с доналоговым убытком на фоне сокращения выручки.

Согласно сообщению IDS, доналоговый убыток за 52 недели, завершившиеся 26 марта 2023 года, составил 676 млн фунтов стерлингов ($844,2 млн) против прибыли в 662 млн фунтов годом ранее.

Скорректированный операционный убыток составил 71 млн фунтов по сравнению с прибылью в размере 758 млн фунтов годом ранее и среди прочего был обусловлен забастовками и ослаблением рынка розничной онлайн-торговли.

Выручка IDS сократилась на 5,2%, до 12,04 млрд фунтов, в том числе доходы Royal Mail снизились на 13% и составили 7,41 млрд фунтов. Работающая в Европе и Северной Америке служба доставки посылок General Logistics Systems (GLS), напротив, нарастила выручку на 10,2%, до 4,65 млрд фунтов.

Учитывая результаты Royal Mail и увеличение инвестиций в GLS, совет директоров IDS решил не рекомендовать выплату итоговых дивидендов за фингод.

IDS рассчитывает завершить текущий фингод со скорректированной операционной прибылью и вернуть Royal Mail на прибыльный уровень в 2024-2025 годах.

В первом полугодии 2024 фингода скорректированный операционный убыток почтовой службы вырастет, но во втором значительно сократится в том числе благодаря восстановлению выручки и мерам, направленным на повышение эффективности, ожидает холдинговая компания.

Рост выручки GLS в евро прогнозируется на уровне 3-5% в 2024 фингоду.

Акции International Distribution Services дешевеют на 0,1% на торгах в четверг. Капитализация компании сократилась за последний год на 26%, до 2,21 млрд фунтов.

Великобритания Royal Mail IDS International Distributions Services
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