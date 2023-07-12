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Британская Royal Mail согласилась повысить зарплаты сотрудникам

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Профсоюз работников связи Великобритании (Communication Workers Union) одобрил соглашение с почтовой службой Royal Mail, предусматривающее повышение зарплат и изменение условий труда, пишет Financial Times.

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Договоренность положит конец разногласиям, которые привели к серьезным сбоям в работе почты и спровоцировали один из крупнейших кризисов в ее 507-летней истории.

Как сообщил профсоюз, в голосовании по соглашению с Royal Mail приняли участие 67% членов профсоюза, из которых 76% поддержали его.

Условия, согласованные в апреле, предусматривают увеличение заработной платы на 10% и единовременную выплату в размере 500 фунтов стерлингов.

В четвертом квартале 2022 года почтовые работники в Великобритании бастовали 18 дней из-за разногласий с Royal Mail, пытавшейся скорректировать условия труда с учетом растущего числа доставок из интернет-магазинов и конкуренции со стороны таких компаний, как Amazon.

Также почтальоны бастовали в августе 2022 года.

Amazon Великобритания Royal Mail
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