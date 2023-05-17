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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Полиция окружила дом экс-премьера Пакистана Хана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пакистанские полицейские в среду окружили дом бывшего премьер-министра Имрана Хана, сообщает портал Dawn.

По данным полиции, в своем доме Хан предоставил убежище людям, устроившим на прошлой неделе акции протеста против его ареста по делу о коррупции.

Бывшего премьера Пакистана задержали 9 мая в зале суда Исламабада в связи с делом "Аль-Кадир" по подозрению в совершении "преступлений, связанных с коррупцией". Днем позднее суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму примерно в $170 млн.

Позже Верховный суд Пакистана вынес решение о том, что задержание Хана было незаконным. В постановлении суд указал, что политику должны незамедлительно вернуть свободу.

Против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Пакистан Исламабад Имран Хан
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