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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Пашинян сообщил о планируемой 25 мая встрече с Алиевым в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планируемой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая.

"С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение", - сказал он на заседании правительства в четверг.

Пашинян заявил, что признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является важным шагом для приведения в окончательный вид текста мирного соглашения между странами.

"14 мая на встрече в Брюсселе (глав Армении, Азербайджана и главы Евросовета - ИФ) мы зафиксировали, что Азербайджан признает территорию Армении в 29 800 кв. км, а Армения - территорию Азербайджана в 86 600 кв. км", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

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Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев
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