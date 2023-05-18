Импорт газа в Китай по трубопроводам в марте приблизился к рекорду

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Китай в марте 2023 года импортировал по трубопроводам 5,475 млрд куб. м природного газа (+13% к марту 2022), что является вторым по величине значением за историю, сообщила таможня КНР. Пока что максимум поставок был зафиксирован в августе 2022 года (5,528 млрд куб. м).

Китай получает трубопроводный газ от пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

С начала 2023 года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок. При этом в январе и феврале страны Центральной Азии полностью или частично сокращали экспорт в Китай, что задавало перспективы для роста поставок позднее в более теплое время. Поставки газа из России далее также могут увеличиться, поскольку в отчетном месяце "Сила Сибири" останавливалась на профилактику, которая заняла 4 дня марта и 4 дня апреля.

В марте 2023 трубопроводный газ обеспечил уже 47% общего импорта газа, тогда как за 2022 год его доля сложилась на уровне 44% и 35% за 2021.

В виде СПГ Китай в марте 2023 года импортировал 4,77 млн тонн (6,2 млрд кубических метров) - это на 10% больше, чем годом ранее (4,35 млн тонн), но заметно ниже марта 2021 (6,73 млн т) и даже марта 2020 (5,05 млн тонн).

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка. В январе 2023 года Китай показал 1-процентный рост импорта газа (и это несмотря на более ранее наступление новогодних праздников). В феврале, а также в марте совокупный импорт газа вырос на 11%.

Детальную внешнеторговую сводку по странам национальная таможня опубликует позднее на этой неделе.