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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Лидеры стран G7 выразили обеспокоенность ростом ядерного потенциала Китая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Группы семи" (G7) выразили обеспокоенность в связи с ростом ядерного потенциала Китая, что, по их мнению, ведет к нестабильности как в регионе, так и во всем мире, сообщает EFE со ссылкой на коммюнике саммита "Семерки".

"Ускоренное накопление ядерного арсенала в Китае при отсутствии прозрачности и какого-либо диалога порождает обеспокоенность за мировую и региональную стабильность", - говорится в заявлении.

"Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен стать краеугольным камнем мирового порядка в плане нераспространения ядерного оружия и базой для поисков возможностей для ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях", - отмечается в документе.

Лидеры G7 призвали Китай участвовать в многосторонних и двусторонних форумах и придерживаться обязательств, взятых в рамках ДНЯО.

ДНЯО G7 Китай
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