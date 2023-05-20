В Минске сообщили о подписании контрактов на $266 млн по итогам MILEX-2023

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что на выставке MILEX-2023 его предприятия уже подписали контракты почти на $270 млн.

"Итоговая сумма контрактов - более $266 млн, 14 экспортных контрактов, несколько импортных", - заявил Пантус в субботу журналистам.

Он назвал итоги выставки неплохими, обещав детально проанализировать их и отработать план работы белорусских предприятий.

Международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.