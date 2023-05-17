В Минске стартовала Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Минске стартовала Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023, где Россия представит около 700 образцов вооружения и спецсредств от 17 компаний-производителей.

"Российские организации представят свою продукцию на площади в 453 кв. м. Среди них "Рособоронэкспорт", "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", "Технодинамика", "Уралвагонзавод", "НПО "Высокоточные комплексы", "ОАК", "Швабе", "ОПК" и др. Всего на российской экспозиции будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения", - говорится в сообщении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

По данным "Рособоронэкспорта", всего в российской экспозиции свою продукцию представят 17 компаний-производителей, включая крупные холдинги госкорпорации "Ростех".

В ФСВТС отметили, что на выставке покажут 112 натурных образцов, среди которых дрон-камикадзе "КУБ-Э", воздушная мишень самолетного типа из состава комплекса "Адъютант", модернизированная портативная радиолокационная станция разведки "Фара-ВР", различные виды стрелкового оружия, а также танковые, артиллерийские, минометные выстрелы и высокоточные боеприпасы.

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будет представлена современная авиационная техника, средства противовоздушной обороны (ПВО) и техника сухопутных войск, сказали в ФСВТС.

В числе демонстрируемой авиационной техники - военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах.

В сегменте ПВО на экспозиции представят комплексы разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" - ЗРК "Викинг", "Тор-М2КМ", ЗРПК "Панцирь-С1".

Среди образов техники сухопутных войск на выставке презентуют танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" К-53949, "Тайфун-ВДВ" и защищенный санитарный автомобиль "Линза".

"Ростех" впервые представит на Международной выставке MILEX-2023 в Минске новейший малогабаритный реактивный огнемет МРО-А в термобарическом снаряжении", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что всего на выставке в Минске "Ростех" продемонстрирует более 150 разработок - в частности, бронетранспортеры БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

По данным "Рособоронэкспорта", на выставке также покажут новинки стрелкового оружия и "наиболее современные и эффективные средства оснащения правоохранительных органов и специальных подразделений".

"Легкий электрошоковый щит с дополнительной защитой от горения, а также бесствольный пистолет с патронами различного действия - травматического, лакриматорного и других обеспечат индивидуальную защиту сотрудников правоохранительных органов на близких расстояниях. Незаменимыми для сотрудников охранных и силовых ведомств являются средства нелетального действия. На выставке демонстрируются электрошоковые устройства с широкими эргономическими возможностями, в различных форм-факторах, в том числе с функциями дистанционного воздействия и металлодетектора", - сказали в пресс-службе.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что в России отмечают "высочайший уровень сотрудничества между нашими странами, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции".

MILEX-2023 пройдет в период с 17 по 20 мая.