Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

В Ереване арестовали женщину по обвинению в попытке похищения сына премьера

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд в Ереване санкционировал в субботу арест сроком на месяц гражданки Армении Гаяне Акопян, обвиняемой в попытке похищения сына премьер-министра Ашота Пашиняна.

Арестованная является матерью погибшего в карабахской войне военнослужащего.

17 мая принадлежащая семье Пашиняна газета "Айкакан жаманак" сообщила о попытке похищения Ашота членами общественной организации "Зов сыновей" (создана родителями погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих).

Газета рассказала, что его пытались похитить рядом с домом. "Похитители заставили Ашота Пашиняна сесть в автомобиль, однако ему в какой-то момент удалось выпрыгнуть из машины, после чего сына премьера сбил автомобиль той же организации, следовавший сзади", - пишет издание.

Однако один из родителей погибших военнослужащих Гарик Галеян рассказал армянским СМИ свою версию событий. По его словам, Ашот сел в машину добровольно после того, как ему предложили съездить на военное кладбище, чтобы "посмотреть, что натворил его отец".

"Мы сказали, что не сделаем ему ничего, - сказал Галеян. - Он добровольно сел, мы поехали, с середины пути он выпрыгнул из машины".

В полиции Армении "Интерфаксу" подтвердили, что от сына премьера получено сообщение о попытке похищения.

Ереван Армения Ашот Пашинян Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров отметил, что принимаемые на саммите G7 решения направлены на сдерживание РФ и КНР

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Страны G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

Что случилось этой ночью: суббота, 20 мая

США сообщили, что вместе с союзниками решат вопрос поставки Киеву F-16 в ближайшие месяцы

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Что произошло за день: пятница, 19 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });