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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Турция обвинила Швецию во вмешательстве в выборы президента

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководитель министерства внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране. По его словам, Стокгольм спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Об этом сообщает Ayd nl k.

По его словам, ассоциация под названием Oy ve Otesi не может участвовать в наблюдательном процессе у избирательных урн потому, что ее представители "терроризируют место и пытаются оказать давление" на людей, чего нельзя допускать.

Ранее стало известно, что турецкая оппозиция, если сможет одержать победу на майских выборах в стране, готова одобрить заявку Швеции в Североатлантический альянс до июльского саммита НАТО.

НАТО Турция Швеция
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