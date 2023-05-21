Турция обвинила Швецию во вмешательстве в выборы президента

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководитель министерства внутренних дел Турции Cулейман Сойлу обвинил правительство Швеции в попытках вмешаться в президентские выборы в стране. По его словам, Стокгольм спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. Об этом сообщает Ayd nl k.

По его словам, ассоциация под названием Oy ve Otesi не может участвовать в наблюдательном процессе у избирательных урн потому, что ее представители "терроризируют место и пытаются оказать давление" на людей, чего нельзя допускать.

Ранее стало известно, что турецкая оппозиция, если сможет одержать победу на майских выборах в стране, готова одобрить заявку Швеции в Североатлантический альянс до июльского саммита НАТО.