Минторг США взаимодействует с КНР после запрета покупки чипов у американской Micron

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США имеют "серьезные опасения" из-за ограничения Китаем продаж продукции Micron Technology Inc. в стране и взаимодействуют с правительством КНР, чтобы прояснить свою точку зрения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.

"Очевидно, что у нас есть очень серьезные опасения в связи с сообщениями о том, что КНР ограничила продажу чипов Micron некоторым отечественным производствам", - сказал Миллер.

Он сообщил, что министерство торговли напрямую взаимодействует с Китаем, чтобы прояснить точку зрения США.

"И в целом, эти действия кажутся несовместимыми с утверждениями КНР о том, что она открыта для бизнеса и привержена прозрачной нормативно-правовой базе", - добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США.

"Операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупки продукции у Micron", - цитирует MarketWatch заявление регулятора.

В заявлении отсутствуют подробности, говорится лишь, что чипы Micron представляют "серьезные риски для сетевой безопасности".

Ранее власти США, Европы и Японии приняли ряд мер с целью ограничить доступ Китая к продвинутым микрочипам и другим технологиям, которые могут использоваться в военной промышленности. Реакция Пекина была сдержанной, поскольку китайские компании импортируют чипы на сумму около $300 млрд в год и не могут заменить такой объем за счет внутреннего производства, отмечает MarketWatch.