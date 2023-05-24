США выразили надежду на нормализацию отношений с КНР после прибытия нового посла Пекина

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассчитывают, что с прибытием во вторник нового посла КНР Се Фэна ускорится процесс деэскалации напряженности в отношениях между странами, сообщил телеканал CNN.

Представитель американского госдепа Мэтью Миллер заявил на брифинге, что США "с нетерпением ожидают совместной работы с назначенным послом и его командой".

"Мы по-прежнему привержены, как мы уже неоднократно заявляли, поддержанию каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией", - подчеркнул он.

По оценкам CNN, "в последние недели появились сигналы, что накаленная обстановка в отношениях, похоже, ослабевает".

В качестве примера телеканал напомнил о прошедшей ранее в мае встрече в Вене советника американского президента по нацбезопасности с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, а также предстоящих переговорах министра коммерции Китая Ван Вэньтао с министром торговли США Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай.

Се Фэн по прибытии заявил, что он будет стремиться укрепить американо-китайские отношения во времена "серьезных трудностей и вызовов".

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут работать вместе с Китаем над расширением диалога и сотрудничества, преодолением разногласий, чтобы наши отношения вернулись в нужное русло", - сказал дипломат журналистам после приземления.

По его словам, Пекин ждет "надлежащего решения деликатных и важных проблем, таких, как тайваньский вопрос".

Ранее президент Джо Байден заявил "на полях" саммита G7 в Хиросиме, что в отношениях между США и Китаем "все изменилось в плане общения друг с другом", однако, по его словам, "очень скоро это начнет оттаивать".

Резкое обострение китайско-американских отношений последовало вслед за визитом на Тайвань в августе прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

После того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года, визит в Пекин отменил госсекретарь Энтони Блинкен. Китай, в свою очередь, отклонил несколько попыток американского министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.

Дальнейшему охлаждение отношений поспособствовала встреча в США спикера нижней палаты американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.