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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Байден намерен выдвинуть командующего ВВС на пост председателя комитета начальников штабов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг планирует предложить кандидатуру начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна в качестве следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), говорится в расписании Байдена на 25 мая, представленном на сайте Белого дома.

CNN, комментируя данное решение Байдена, отмечает, что оно было принято по рекомендации министра обороны Ллойда Остина.

Телеканал также обращает внимание, что в случае утверждения кандидатуры Брауна оба высших поста в вооруженных силах - министра бороны и председателя ОКНШ - будут занимать афроамериканцы.

Нынешний председатель ОКНШ Марк Милли должен оставить этот пост по истечении срока пребывания на нем осенью нынешнего года.

США Джо Байден ОКНШ Чарльз Браун
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