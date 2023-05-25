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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Япония зафиксировала полеты двух самолетов-разведчиков РФ вблизи Хоккайдо

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Японские военные в четверг зарегистрировали полеты двух разведывательных самолетов РФ около острова Хоккайдо, сообщает TBS News со ссылкой на Минобороны Японии.

По данным японской стороны, один из самолетов пролетел над островами Кунашир, Шикотан и Итуруп, входящими в состав Курильских островов.

Японское командование не стало поднимать в воздух авиацию на сопровождение российских самолетов, сообщает TBS News.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Япония Хоккайдо Курильские острова РФ
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