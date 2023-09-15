Японские истребители проследили за полетами разведывательных самолетов ВКС РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Японские истребители в пятницу поднимались в воздух для того, чтобы проследить за полетами двух разведывательных самолетов ВКС РФ Ил-20 вблизи берегов страны, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

По его данным, один Ил-20 ВКС РФ совершил полет к северу от острова Хоккайдо над Охотском морем, а затем к востоку от него над Тихим океаном.

Тем временем второй российский Ил-20 выполнил полет вдоль западного побережья острова Хоккайдо и северо-запада острова Хонсю над Японским морем.

Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии опубликовал фотографии российских самолетов и схему их полетов.