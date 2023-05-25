Автомобиль врезался в ворота резиденции британского премьер-министра

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль днем врезался в главные ворота резиденции британского премьер-министра в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, сообщила городская полиция.

Это произошло около 16:20 (18:20 по Москве), для госчиновников это окончание рабочего дня.

Водитель задержан. Пока ему вменяют опасное вождение и преступное причинение ущерба собственности.

Пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Пока расследование ведет местная полиция, контртеррористическое подразделение еще не задействовано.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время происшествия находился у себя в рабочем кабинете, сообщает Sky News.

Сейчас отдельные участки в районе Уайтхолл оцеплены полицией.

23 мая в Вашингтоне мужчина на грузовике врезался в ограждение неподалеку от Белого дома. После задержания он заявил полицейским, что готов был убить президента США, если бы это потребовалось, и собирался прийти к власти сам, сообщал CNN.