Автомобиль врезался в ворота резиденции британского премьер-министра
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль днем врезался в главные ворота резиденции британского премьер-министра в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, сообщила городская полиция.
Это произошло около 16:20 (18:20 по Москве), для госчиновников это окончание рабочего дня.
Водитель задержан. Пока ему вменяют опасное вождение и преступное причинение ущерба собственности.
Пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Пока расследование ведет местная полиция, контртеррористическое подразделение еще не задействовано.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время происшествия находился у себя в рабочем кабинете, сообщает Sky News.
Сейчас отдельные участки в районе Уайтхолл оцеплены полицией.
23 мая в Вашингтоне мужчина на грузовике врезался в ограждение неподалеку от Белого дома. После задержания он заявил полицейским, что готов был убить президента США, если бы это потребовалось, и собирался прийти к власти сам, сообщал CNN.