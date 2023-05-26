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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Блинкен на встрече глав МИД НАТО будет добиваться от Турции ратификации членства Швеции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправится в Осло на неформальную встречу глав МИД стран НАТО, чтобы, в частности, попытаться убедить Анкару и Будапешт в необходимости принять Швецию в альянс, сообщает в пятницу газета The Hill.

Отмечается, что на встрече Блинкен будет "осуществлять давление на Турцию и Венгрию с тем, чтобы они ратифицировали присоединение Швеции к НАТО".

Представитель госсекретаря США Дерек Хоган также сообщил, что Блинкен затем посетит Швецию и Финляндию.

Он указал, что США ведут обсуждения с Турцией по вопросу членства НАТО и будут продолжать эту работу, принимая во внимание результаты грядущих турецких президентских выборов.

"Мы очень ждем, когда и Турция, и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении Швеции очень скоро, до саммита в Вильнюсе (11-12 июля - ИФ)", - отметил представитель Блинкена.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля этого года.

Энтони Блинкен Турция Швеция Венгрия
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