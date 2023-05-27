В Финляндию прибудет отряд военных кораблей НАТО
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей НАТО прибудет в субботу с визитом в Хельсинки.
"Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море", - сообщили Военно-морские силы.
Возглавляет отряд бывший патрульный корабль норвежской береговой охраны HNoMS Nordkapp, который командует сейчас вторым отрядом минных тральщиков НАТО. В визите примут участие также FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции.
Эти корабли НАТО специализируются на защите морского судоходства и наблюдении за морской акваторией.
Вместе с финским противоминным кораблем Katanpaa они позже примут участие в учениях НАТО BALTOPS 23 в Балтийском море.