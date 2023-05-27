В Финляндию прибудет отряд военных кораблей НАТО

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей НАТО прибудет в субботу с визитом в Хельсинки.

"Визит является частью запланированных операций НАТО в Балтийском море", - сообщили Военно-морские силы.

Возглавляет отряд бывший патрульный корабль норвежской береговой охраны HNoMS Nordkapp, который командует сейчас вторым отрядом минных тральщиков НАТО. В визите примут участие также FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции.

Эти корабли НАТО специализируются на защите морского судоходства и наблюдении за морской акваторией.

Вместе с финским противоминным кораблем Katanpaa они позже примут участие в учениях НАТО BALTOPS 23 в Балтийском море.