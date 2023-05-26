Глава МИД Венгрии заявил, что его страна испытывает давление, потому что защищает свои интересы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обращаясь к участникам массового митинга "Сербия надежды", который состоялся в пятницу в центре Белграда, сказал, что и Сербия, и Венгрия подвергаются нападкам только потому, что обе страны защищают свои национальные интересы.

"Мы подвергаемся нападкам, потому что мы желаем мира на Украине, и не хотим способствовать увеличению риска эскалации конфликта. Мы подвергаемся нападкам, поскольку мы привержены семейным ценностям и отвергаем чужой диктат", - сказал он собравшимся на сербском языке.

"Эти нападки не прекратятся и в будущем. На нас будут оказывать давление, поскольку и венгры, и сербы идут своим национальным путем, и нам это удается. Мы не поддаемся этим атакам, мы проявим настойчивость и будем продолжать строить сильную Сербию и сильную Венгрию, а также сербско-венгерскую дружбу", - подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что "отношение к венграм, проживающим в сербском автономном крае Воеводина, может послужить примером для всего мира, это заслуга президента Вучича, и венгры благодарны ему за это".

Многотысячный митинг "Сербия надежды" в поддержку президента Александра Вучича прошел в пятницу в Белграде на фоне протестов, организованных оппозицией после двух случаев массовой стрельбы ранее в мае.

Организаторы митинга сообщили, что "сотни тысяч" сторонников Вучича собрались на площади у здания Народной скупщины (парламента Сербии) и на прилегающих улицах под проливным дождем, чтобы выразить поддержку президенту. В столицу съехались люди со всех концов страны, а также из Косово, Черногории, Боснии и Герцеговины.