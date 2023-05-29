Индийская ракета GSLV стартовала на орбиту с навигационным спутником

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель GSLV в понедельник стартовала на геопереходную орбиту с навигационным спутником NVS-01, трансляцию пуска ведет Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен в 10:42 по местному времени (08:12 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Запущенный на орбиту аппарат массой 2232 кг должен стать первым спутником второго поколения индийской навигационной системы IRNSS (NavIC). Всего в ее орбитальную группировку входят 7 аппаратов.

NVS-01 оснащен антенной для работы в L1, L5 и S диапазонах и атомными часами, созданными местными производителями из рубидия. Спутник будет предоставлять услуги позиционирования в режиме реального времени по всей территории Индии и области в радиусе 1500 км вокруг нее. Его эксплуатация рассчитана на срок не менее, чем 12 лет.

По данным организации, аппарат будет использоваться в сферах морской и воздушной навигации, навигации по рельефу местности, а также будет предоставлять услуги по определению и передаче координат для нужд сельского хозяйства, рыболовства, геодезии, мониторинга морского транспорта, мобильных сервисов, использующих геоданные, и для ликвидации последствий природных бедствий.