Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель GSLV в понедельник успешно вывела на геопереходную орбиту навигационный спутник NVS-01, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Я очень рад объявить, что навигационный спутник NSV-01 для пополнения орбитальной группировки NavIC был выведен на расчетную орбиту ракетой GSLV F12", - сообщил глава ISRO Шри Соманат.

Запуск ракеты был осуществлен в 10:42 по местному времени (08:12 по Москве) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Выведенный на орбиту аппарат массой 2232 кг стал первым спутником второго поколения индийской навигационной системы IRNSS (NavIC). Всего в ее орбитальную группировку входят восемь аппаратов.

NVS-01 оснащен антенной для работы в L1, L5 и S диапазонах и атомными часами, созданными местными производителями из рубидия. Спутник будет предоставлять услуги позиционирования в режиме реального времени по всей территории Индии и области в радиусе 1500 км вокруг нее. Его эксплуатация рассчитана на срок не менее, чем 12 лет.

По данным организации, аппарат будет использоваться в сферах морской и воздушной навигации, навигации по рельефу местности, а также будет предоставлять услуги по определению и передаче координат для нужд сельского хозяйства, рыболовства, геодезии, мониторинга морского транспорта, мобильных сервисов, использующих геоданные, и для ликвидации последствий природных бедствий.