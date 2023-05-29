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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Токаев воспринял как шутку предложение Казахстану вступить в Союз России и Белоруссии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстану нет необходимости вступать в Союзное государство России и Белоруссии, заявил через пресс-службу президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - сказал Токаев.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - добавил президент.

Говоря о ЕАЭС, Токаев предложил организации, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции.

"Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств. Еще раз повторяю: в ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное", - сказал Токаев.

24 мая на заседании ЕАЭС в Москве Токаев предложил коллегам обсудить "деликатный вопрос" о взаимодействии в Организации в условиях наличия союзного государства в лице России и Белоруссии.

"У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть, в мировой, политической истории создан уникальный прецедент или феномен, создание государства по формуле: две страны - одно государство с единым юридическим, политическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях?" - задался вопросом президент Казахстана.

Позднее Лукашенко предложил Казахстану и другим странам постсоветского пространства присоединиться к союзу Белоруссии и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ЕАЭС Союзное государство Белоруссия Александр Лукашенко
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