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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Премьер Испании решил распустить парламент

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил, что распустит парламент, досрочные парламентские выборы пройдут 23 июля 2023 года, сообщают испаноязычные СМИ.

Заявление Санчеса последовало после того, как его "Социалистическая рабочая партия" неудачно выступила на региональных и муниципальных выборах, которые прошли в минувшее воскресенье.

"Я несу личную ответственность за результаты и я считаю, что необходимо отреагировать на это", - сказал премьер в своем телеобращении.

"Считаю, что испанцы должны высказаться по поводу того, чего они хотят от правительства и политических партий, а также о том, какие политические силы должны управлять страной", - добавил он.

"Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - это дать слово избирателям", - подчеркнул Санчес.

Он добавил, что доволен результатами своей работой во главе правительства, и отметил, что ему пришлось руководить Испанией в сложных условиях: сначала страна столкнулась с пандемией COVID-19, а затем - с последствиями украинского кризиса.

По предварительным результатам, оппозиционная консервативная "Народная партия" получает контроль в восьми из 12 регионов, где состоялось голосование, в том числе в Мадриде и Валенсии.

Испания
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