В Испании в воскресенье пройдут досрочные всеобщие выборы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Граждане Испании в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на всеобщих выборах, которые проводятся досрочно после роспуска парламента в мае.

Изначально выборы были запланированы на декабрь. Однако в мае в 12 испанских регионах прошли местные выборы, и в восьми из них, включая Мадрид, победила оппозиционная Народная партия. Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса выступила на муниципальных выборах неудачно, после чего Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Сам Санчес занимает пост премьера с 2018 года, ему 51 год. Объявляя досрочные выборы, он заявил, что доволен результатами своей работы во главе правительства и отметил, что ему пришлось руководить Испанией в сложных условиях: сначала страна столкнулась с пандемией COVID-19, а затем - с непростыми социально-экономическими последствиями украинского кризиса.

Между тем, победу на выборах предвыборные опросы прочат консервативной Народной партии. Возглавляет ее 61-летний Альберто Нуньес Фейхоо, он - бывший госслужащий.

Однако, как считают европейские СМИ, вряд ли этой партии в одиночку удастся получить большинство, необходимое для формирования правительства. В таком случае ей придется вести переговоры о формировании коалиции с ультраправыми из партии "Голос" (Vox), основанной выходцами из Народной партии. Лидером этой партии является 47-летний Сантьяго Абаскаль.

С "Голосом" конкурируют левые популисты из партии Sumar, возглавляет которых единственная женщина, претендующая на пост премьера Испании - Иоланда Диас, действующий министр труда и социальной экономики в кабинете министров Санчеса, а также второй зампред правительства.