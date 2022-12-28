Медкомиссия РФ отобрала кандидаток на полет в космос от Белоруссии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Главная медицинская комиссия отобрала кандидаток из Белоруссии на полет в космос, рекомендации для выбора основной и дублирующей космонавтки направлены белорусской стороне, сообщает "Роскосмос".

По данным госкорпорации, в среду, 28 декабря, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А.Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии.

"На нем были обсуждены результаты прошедшего в ЦПК медицинского обследования шести кандидаток из Республики Беларусь и выданы рекомендации об их годности к дальнейшей подготовке к полету на российском космическом корабле "Союз МС", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".

Там отметили, что в начале 2023 года белорусской стороне предстоит выбрать основную и дублирующую кандидаток для последующего прохождения в России подготовки к космическому полету на Международную космическую станцию (МКС).

24 декабря начальник ЦПК Максим Харламов сообщил, что имя кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в новом году.

20 декабря "Роскосмос" сообщил о прибытии в ЦПК шести претенденток на полет в космос из Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин на недавних переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на МКС в 2023 году.

Председатель президиума академии наук Белоруссии Владимир Гусаков сообщал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года, а первым космонавтом Белоруссии должна быть девушка.