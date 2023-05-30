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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Песков заявил, что на саммите БРИКС в ЮАР Россия будет представлена на должном уровне

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции. И Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. По всем деталям мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, есть ли в Кремле понимание, примет ли президент РФ участие в саммите БРИКС, проведение которого намечено на август в ЮАР.

Отвечая на вопрос, повлияет ли на российское представительство решение властей ЮАР о предоставлении дипломатического иммунитета участникам саммита, который, однако, не будет защищать от ордеров международных судов, Песков пояснил: "Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны-партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения".

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В Москве настаивают на незаконности и ничтожности решения суда. Причастные к вынесению решения судья и прокурор МУС объявлены в России в розыск.

БРИКС Дмитрий Песков Владимир Путин
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