Азербайджан дополнительно выделит $650 млн на оборону и безопасность в 2023 году

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана планирует в 2023 году дополнительно направить из госбюджета 1 млрд манатов ($588,2 млн по текущему курсу) на финансирование проектов и мероприятий специального назначения в сфере обороны, сообщил Минфин страны.

"В госбюджете на 2023 год расходы на эти цели были предусмотрены на уровне 2 млрд 70 млн манатов. Однако с учетом необходимости усиления обороноспособности в поправках в госбюджете на 2023 год, представленных в парламент, предусмотрено выделение дополнительно 1 млрд манатов на финансирование проектов и мероприятий специального назначения в сфере обороны. Таким образом, расходы на эти цели в текущем году составят 3 млрд 70 млн манатов ($1 млрд 805,9 млн)", - сказали в Минфине.

Поправки предусматривают увеличение расходов госбюджета по статье "оборона и нацбезопасность" в общей сложности на 1 млрд 105 млн манатов или $650 млн (из которых 1 млрд манатов - на проекты спецназначения в оборонной сфере) - до 6 млрд 54,8 млн манатов ($3 млрд 561,4 млн).