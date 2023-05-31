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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Госслужащих Киргизии обязали владеть киргизским языком

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в третьем чтении принял законопроект о государственном языке, предусматривающий ограничение для работы на госслужбе для граждан, не владеющих киргизским. Решение принято на пленарном заседании в среду.

Конституционный проект закона поддержали 69 депутатов.

Законопроект о госязыке устанавливает правовые основы применения киргизского языка, осуществления языковой политики, обязанности государственных органов и местного самоуправления в создании условий для их развития.

Документом определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком на среднем уровне (В1) и применять его при исполнении служебных обязанностей - государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.

Кроме того, телерадиокомпании должны производить более половины контента на киргизском языке, а также на киргизскоязычных версиях веб-сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.

Согласно Конституции Киргизии, киргизский язык имеет статус государственного, русский - статус официального языка.

Киргизия
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