Госслужащих Киргизии обязали владеть киргизским языком
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в третьем чтении принял законопроект о государственном языке, предусматривающий ограничение для работы на госслужбе для граждан, не владеющих киргизским. Решение принято на пленарном заседании в среду.
Конституционный проект закона поддержали 69 депутатов.
Законопроект о госязыке устанавливает правовые основы применения киргизского языка, осуществления языковой политики, обязанности государственных органов и местного самоуправления в создании условий для их развития.
Документом определен перечень лиц, которые обязаны владеть госязыком на среднем уровне (В1) и применять его при исполнении служебных обязанностей - государственные и муниципальные служащие, депутаты, военные, судьи, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, педагогические и научные работники и другие.
Кроме того, телерадиокомпании должны производить более половины контента на киргизском языке, а также на киргизскоязычных версиях веб-сайтов должно быть не меньше информации, чем в версиях на других языках.
Согласно Конституции Киргизии, киргизский язык имеет статус государственного, русский - статус официального языка.