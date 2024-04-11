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Спикер парламента Киргизии призвал блокировать мультфильмы на русском и английском

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии необходимо блокировать мультфильмы на русском и английских языках, чтобы сохранить киргизский язык в стране, заявил на заседании парламента страны его спикер Нурланбек Шакиев.

"Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны - на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык", - сказал он.

Он призвал депутатов говорить и называть имена на киргизском языке, так как многие слова русифицировались и арабизировались.

"Даже когда имена детям даете, в основном арабские имена (...). У нас же много красивых киргизских имен, этому стоит уделить должное внимание. Мало того, что язык может исчезнуть, так и имена киргизские потеряем", - считает Шакиев.

Киргизский язык является государственным языком в Киргизии, русский - имеет статус официального.

Спикер киргизского парламента не в первый раз поднимает данный вопрос. В декабре 2022 года он не разрешил выступить с докладом на официальном языке главе Минприроды Динаре Кутмановой. Он также призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов Бишкека на киргизский язык.

Киргизия Нурланбек Шакиев
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