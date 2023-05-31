Более 16 тыс. человек эвакуированы на востоке Канады из-за сильных лесных пожаров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сильные лесные пожары на юго-востоке Канады привели к эвакуации около 16,4 тыс. человек, сообщают в среду канадские СМИ.

Кроме того, повреждено около 200 домов и других строений.

Огнем охвачены, главным образом, леса в провинции Новая Шотландия. Глава региона Тим Хьюстон заявил, что во всей провинции вводится запрет на любую деятельность в лесной местности, в том числе на охоту и кемпинг.

"Сложилась очень серьезная ситуация в провинции, и нам нужно принимать шаги для защиты Новой Шотландии", - сказал Хьюстон.

Местные власти не исключают, что в ближайшее время будет проведена дополнительная эвакуация, поскольку в среду в регионе будет более жаркая погода, а осадков не ожидается как минимум до пятницы. Такие погодные условия могут привести к активному распространению огня.

Природные пожары бушуют на юго-востоке Канады с выходных.